Endlich kann Julita ihr Baby in den Armen halten: Sie ist zum zweiten Mal Mama geworden! Im November vergangenen Jahres teilte die YouTuberin mit, dass sie und ihr Freund Florian Eltern werden. Schon während der Schwangerschaft versorgten sie ihre Community mit etlichen Updates. Kein Wunder also, dass Julia und Flori es kaum abwarten konnten, die Geburt ihres Sohnes zu verkünden.

"Er ist da", schreibt die Influencerin via Instagram und schwärmt: "Wir sind überglücklich." Und die User dürfen sich nicht nur über ein erstes Familienfoto freuen: Auch auf erste Details zu ihrem Sprössling müssen sie nicht länger warten: "Um 16:53 Uhr war es soweit, er kam mit 3360 Gramm und 54 Zentimetern gesund auf die Welt." Nach so vielen Einblicken wollen die beiden nun erst mal die traute Dreisamkeit genießen – versprechen aber, sich ganz bald wieder zu melden.

Schon in den vergangenen Stunden hielten Julia und Florian kaum eine Info zurück. "Der Muttermund ist jetzt acht Zentimeter geöffnet und der Kopf liegt schon unten am Ausgang. Und die Fruchtblase ist supereng am Kopf", hielt der stolze Papa seine Follower in seiner Insta-Story auf dem Laufenden und updatete weiter: "Die Wehen kommen auch kontinuierlich, die werden stärker. Es ist wirklich alles gut."

Florian Thiele und Julia Schulze mit Töchterchen Mila

Julia Schulze, YouTuberin

Florian und Julita im Mai 2020

