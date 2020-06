Mitte April bestätigte Julia P. (17) gegenüber Promiflash, dass sie wieder in festen Händen ist. Zwar hatte die bisexuelle Blondine auch während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel schon einen Partner gehabt, die Beziehung mit diesem war jedoch in die Brüche gegangen. Umso glücklicher ist das Model nun mit dem neuen Mann an seiner Seite – und das sollen auch endlich alle sehen. Julia teilte jetzt das erste Pärchen-Foto mit ihrem Herzblatt.

Auf Instagram schrieb die Schülerin: "Danke, dass du mich zum glücklichsten Mädchen überhaupt machst." Die Worte versah Julia noch mit einem aussagekräftigen Herz-Emoji. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich und ihrem Liebling und noch dazu ein sieben Sekunden langes Video, das die beiden Turteltauben küssend zeigt.

Glücklich über ihr Posting war nicht nur die Verfasserin selbst. Auch ihre ehemaligen GNTM-Kontrahentinnen Pinar Aygün (22) oder Vivian Cole freuten sich sofort für ihre Freundin. "Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet", kommentierte Vivi euphorisch mit Großbuchstaben.

Instagram / manamesjulia Model Julia P.

Instagram / manamesjulia Julia P., Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian Cole, Model



