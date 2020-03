Am vergangenen Donnerstag war es endlich so weit: Bei Germany's next Topmodel fand das große Umstyling statt – ein Moment, auf den sich die Zuschauer sehr freuen, den die Models jedoch eher fürchten. Auch in diesem Jahr war die ein oder andere TV-Kandidatin wohl nicht besonders zufrieden mit ihrem neuen Look: Einige Mädels veränderten ihre Haarpracht nämlich sofort wieder ganz nach ihrem eigenen Geschmack!

Marie (19) bekam nicht nur einen neuen Schnitt, sondern auch blonde Highlights. Die überfärbte sie aber gleich wieder und verriet gegenüber Promiflash: "Mir haben die helleren Haare auch sehr gut gefallen, aber ich muss sagen, dass ich einfach dunkelbraune Haare noch mehr liebe." Ihre Kollegin Julia P. (17) bekam von Heidi Klum (46) eine Haarverlängerung verpasst. Auf die hatte die Beauty aber offenbar so gar keine Lust. In einer Instagram-Story verrät sie: "Übrigens, Leute, ich habe, nachdem ich nach Hause gefahren bin, meine Haare abgeschnitten." Die Extensions habe sie trotzdem aufbewahrt.

Auch Lucy und Bianca Own (18) verabschiedeten sich von ihren Looks aus dem Umstyling. Auf Social Media verriet Letztere, dass sie ihre Community bald mit neuen Fotos versorgen werde: "Und dann kommen irgendwann Bilder mit meiner neuen Frise!", erklärte sie und wedelte mit ihrem Pferdeschwanz, der im Vergleich zu vorher ziemlich kurz zu sein scheint. Maureen trägt bislang zwar noch ihre GNTM-Frisur, trauert jedoch ihren alten Haaren hinterher: "Ich werde meine alten Haare bis ich sterbe vermissen", kommentierte sie ein Vorher-Nachher-Bild. Die Beiträge der TV-Schönheiten sprechen dafür, dass sie schon aus der Sendung geflogen sind. Eigentlich müssen die Kandidatinnen ihren neuen Look nämlich bis zum großen Finale beibehalten.

Instagram / julia.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Julia P. im März 2020

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / bianca.gntm2020.official Bianca Own, Model

