Der Schock über den Exit sitzt tief! Vergangene Woche stand bei Germany's next Topmodel der Einzug in die Top Ten an. Eine Nachwuchs-Beauty musste sich jedoch mit dem elften Platz begnügen: Julia P. (17)! Damit hatten sicher nur die wenigsten Zuschauer gerechnet, denn im Netz gehörte sie zu den Favoritinnen. Für die Blondine war die Entscheidung von Chef-Jurorin Heidi Klum (46) ebenfalls eine Überraschung: Sie hatte so gar nicht mit einem Rauswurf gerechnet!

Gegenüber Promiflash erklärte die 17-Jährige, warum sie überrascht gewesen war. Immerhin sei sie beim Shooting noch einmal ins Wasser gegangen – nur beim Tanzen habe sie nicht den perfektesten Gesichtsausdruck gehabt. "Es war zwar meine schlechteste Woche, aber die Wochen davor konnte ich ja eigentlich auch immer abliefern. Deswegen war es für mich echt ein Schock", resümierte sie im Interview.

Diese Szenen nun erneut im TV zu verfolgen, habe sie echt mitgenommen. "Generell GNTM jetzt ohne mich weiter zu sehen, wird echt strange sein", gestand die Schülerin traurig gegenüber Promiflash. Sie vermisse die Mädels und die Challenges.

Anzeige

Splash News Julia P. am "Germany's next Topmodel"-Set in Los Angeles

Anzeige

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., März 2020

Anzeige

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., GNTM-Teilnehmerin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de