So schön sah Anna-Carina Woitschack (27) bei ihrer Hochzeit aus! Nachdem Stefan Mross (44) seiner Liebsten vor einigen Monaten live im Fernsehen einen Antrag gemacht hatte, sollten auch bei ihrer Trauung zahlreiche TV-Zuschauer dabei sein. Am Samstag war es dann endlich so weit: Das Schlager-Paar gab sich in der ARD-Sendung "Schlagerlovestory.2020 – Das große Wiedersehen" live das Jawort. Anna-Carina feierte ihren großen Tag in einem weißen Prinzessinnenkleid.

Was für ein emotionaler Moment! Unmittelbar nachdem die ehemalige DSDS-Kandidatin mit einer Kutsche ins Studio gefahren worden war, kämpfte Stefan mit den Tränen – so sehr haute seine Verlobte den Musiker um: Die 27-Jährige trug ein märchenhaftes Brautkleid mit tiefem Dekolleté, aufwendigen Verzierungen, reichlich Tüll und einer XXL-Schleppe. Während Anna-Carina langsam zum Alter schritt, funkelten ihr Kleid und die nassen Augen ihres zukünftigen Mannes um die Wette.

Obwohl Stefans Reaktion eindeutiger nicht hätte sein können, fragte Moderator Florian Silbereisen (38) beim Bräutigam nach: "Stefan, wie gefällt dir deine Frau?" Der Trompeter musterte die Blondine von oben bis unten und war sprachlos. "Wahnsinn, das ist meine Anna, mein Engel", stammelte er schließlich. Gefällt euch Anna-Carinas Kleid auch so sehr? Verratet es in unserer Umfrage!

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack bei der "Schlagerlovestory.2020", Juni 2020

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei ihrer TV-Hochzeit im Juni 2020

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Anna-Carina Woitschack, Stefan Mross und Florian Silbereisen bei der "Schlagerlovestory.2020"



