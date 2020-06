Was für ein heißer Anblick! Filippo Aranzulla präsentiert seinen durchtrainierten Traumkörper. Die letzten Monate hat sich der Temptation Island-Star beim Sport offenbar ordentlich ins Zeug gelegt. Die Früchte seines Erfolgs will er natürlich auch seinen Fans nicht vorenthalten und postet fleißig Schnappschüsse von sich auf seinem Social-Media-Kanal. Im Gespräch mit Promiflash hat er nun verraten, wie es zu dieser beeindruckenden Verwandlung kam.

Für Filippo sei diese Body-Transformation keinesfalls eine Premiere, schließlich habe er ein bestimmtes System in Sachen Fitness. "Über die Sommermonate lebe ich ja auf Mallorca und bin da meistens auf Diät und achte genau darauf, was ich esse", offenbarte Filippo nun gegenüber Promiflash. Den Winter verbringe er in der Regel in Deutschland und da dürfe nach Herzenslust genascht werden. Trotzdem sei dieses Jahr etwas anders: "Durch die Quarantäne habe ich jetzt aber deutlich mehr gegessen als üblich und ein paar Kilo zugenommen", klagte er. "Mein Training musste jetzt dafür härter und meine Ernährung kontrollierter sein als alles, was ich zuvor gemacht habe, um meine Strandfigur zu bekommen", betonte er.

Das der Single-Mann sehr zufrieden mit seiner aktuellen Optik ist, stellte er auch bei "Tempation Island" unter Beweis. Schließlich ließ er es sich nicht nehmen, in der achten Ausgabe der Fremdflirtshow einfach mal blank zu ziehen. Ebenso wie "Tempation Island"-Teilnehmer David Zickert, der offenbar auch keinerlei Hemmungen hatte, sich nackt zu zeigen.

Anzeige

Instagram / filippo.aranzulla Filippo Aranzulla im April 2020

Anzeige

Privat Filippo Aranzulla, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / filippo.aranzulla Filippo Aranzulla, Reality-TV-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de