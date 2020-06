Marcel Somerville gibt ein Update aus dem Krankenhaus! Der britische Rapper und ehemalige Love Island-Kandidat versetzte seine Fans vor Kurzem in große Sorge: Nachdem er sich bereits einige Tage unwohl gefühlt hatte, brach er zusammen und musste in eine Klinik gebracht werden. Was genau dem 31-Jährigen fehlt, ist noch unklar. Doch nun äußert er sich das erste Mal nach den beunruhigenden Neuigkeiten im Netz und gibt preis, wie ernst es um ihn stand.

Marcel meldet sich am Montag in einer Instagram-Story direkt aus dem Krankenhausbett zu Wort und gibt ein Update: "Es waren ein paar sehr, sehr harte Tage für mich. Der Samstag war buchstäblich der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich bin fast gestorben", offenbart er noch etwas geschwächt. Gleichzeitig bedankt er sich für all die Anteilnahme und Nachrichten seiner Fans. In einem weiteren Clip zeigt er seinen Arm, aus dem Nadeln mit Schläuchen ragen.

Was seinen Zustand verursacht hat, ist nach seinem kurzen Statement immer noch nicht bekannt. Eine Quelle erklärte gegenüber dem Magazin OK! lediglich seine Symptome, bevor er in stationäre Behandlung gekommen war: "An einem Tag hat er sich heftig übergeben und ist dann umgekippt." Er hätte zudem Fieber und würde sich sehr schwach fühlen.

Getty Images Marcel Somerville 2019 in London

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville im Juni 2020

Getty Images Marcel Somerville, TV-Bekanntheit



