Marcel Somerville verrät erste Details zum Baby! Der britische Love Island-Star verkündete erst vor wenigen Stunden ganz besondere Neuigkeiten: Er und seine Verlobte Rebecca Vieira sind zum ersten Mal Eltern geworden. Welchen Namen sie ihrem Söhnchen gegeben haben, behielt der stolze Papa bisher allerdings noch für sich. Jetzt lüftete Marcel das Geheimnis – und widmete seiner Partnerin gleichzeitig rührende Worte.

"Roman Somerville. Geboren am 30.01.2021 um 23:47 Uhr!", schrieb der Rapper in einem Instagram-Post. Dazu teilte er ein niedliches Foto, auf dem das Baby seinen Finger umklammert. Der niedliche Wonneproppen hat seinen überglücklichen Vater offenbar jetzt schon total verzaubert. "Er ist buchstäblich das Wunderschönste, das ich je gesehen habe", schwärmte der Brite von seinem Kleinen.

Aber nicht nur bei seinem Nachwuchs kommt Marcel aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Auch seine Verlobte durfte sich über einige liebevolle Zeilen freuen: "Rebecca ist buchstäblich mein Idol. Sie hatte in den letzten zwei Tage Wehen und ich weiß nicht, wo sie die Kraft hergenommen hat. [...] Ich könnte nicht stolzer auf meine zukünftige Frau sein. Ich bewundere dich, Mama! Ich bewundere jedes bisschen an dir! Du bist meine Wonder Woman!"

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville und sein Sohn Roman

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville mit seiner Verlobten und seinem Sohn

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville mit seiner Verlobten Rebecca

