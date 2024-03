UK-"Love Island"-Star Marcel Somerville entfolgt seiner Frau

Kürzlich kamen Chatverläufe ans Licht, in denen die Influencerin Rebecca Somerville und der Rapper Slim Jxmmi per Nachricht miteinander anbandelten. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Außer die Tatsache, dass das Model seit zwei Jahren mit dem britischen Love Island-Star Marcel Somerville verheiratet ist. Dieser zeigt sich von dem Fremdflirt seiner Ehefrau deutlich verärgert. Mit der Mutter des gemeinsamen Sohnes scheint der Musikproduzent vorerst nichts mehr zu tun haben zu wollen. Er ist der Influencerin jetzt sogar auf Instagram entfolgt. Doch nicht nur das! Auch alle gemeinsamen Bilder hat der Reality-TV-Star von seinem Profil gelöscht.

Auf ihrem Instagram-Profil bittet Rebecca nun öffentlich um Entschuldigung. "Inzwischen sollten die meisten von euch mitbekommen haben, was passiert ist", beginnt sie ihre Stellungnahme. "Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht nur meinen Mann, sondern auch mich und unsere beiden Familien in eine beschämende Lage gebracht", zeigt sich die 28-Jährige reumütig. "Hiermit möchte ich mich öffentlich bei meinem Ehemann Marcel entschuldigen", schreibt sie zum Schluss ihrer Story. Als Hintergrundbild für ihren Beitrag wählt sie ein Foto der gemeinsamen Eheringe.

Für den "Love Island"-Teilnehmer kommt die Entschuldigung jedoch anscheinend zu spät. "Marcel ist aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen und wohnt jetzt bei Freunden", verriet ein Insider gegenüber The Mirror. Er sei absolut am Boden zerstört. "Rebecca war sein Leben. Alles, was er tat, alles, wofür er arbeitete, war für seine Frau und seinen Sohn", betonte die interne Quelle. Momentan fühle er sich wie in einem Albtraum gefangen.

Instagram / rebeccavieirax Marcel, Rebecca und Roman Somerville im Dezeumber 2023

Instagram / rebeccavieirax Rebecca und Marcel Somerville, Influencerin und Reality-TV-Star

