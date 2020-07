Marcel Somerville entkam offenbar nur knapp dem Tod. Erst vor wenigen Wochen überraschte der ehemalige Kandidat der britischen Version von Love Island seine Fans mit einer erfreulichen Neuigkeit: Er und seine Partnerin Rebecca erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Nur wenige Wochen vor der Verkündung der Schwangerschaft musste der Reality-Star allerdings um seine Gesundheit bangen: Marcel fiel in Ohnmacht und wäre beinahe gestorben.

"Ich musste mich übergeben, fühlte mich benommen. Ich verlor Gewicht, mein Gesicht war eingefallen und man konnte meine Knochen sehen", erinnerte sich Marcel gegenüber OK! Magazin an seinen damaligen Gesundheitszustand. Plötzlich litt der Hottie an Fieber, wurde ohnmächtig und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Dort stellten die Ärzte fest, dass Marcel an diabetischer Ketoazidose leide – eine Form von Diabetes Typ 1 mit schwerwiegenden Folgen.

Bei der Erkrankung können die sogenannten Ketone im Körper einen gefährlichen Wert erreichen, der zum Koma oder letztendlich sogar zum Tod führen kann. "Ich war über eine Woche im Krankenhaus auf der Intensivstation", verriet Marcel. Dort wurden seinem Körper alle benötigten Nährstoffe, die er durch seinen Zusammenbruch verloren hatte, wieder zugeführt.

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville, britische TV-Bekanntheit

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville, bekannt aus der UK-Version von "Love Island"

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville im Februar 2020



