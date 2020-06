Welche Stellen an ihrem Körper hat Cathy Lugner (30) medizinisch aufhübschen lassen? Im September 2014 gab das Model Bauunternehmer Richard Lugner (87) das Jawort. Seitdem hat die Beauty immer wieder mit Hatern zu kämpfen, die ihr unterstellen, sie habe sich im Laufe der Jahre in Sachen Schönheitsoperationen ein komplett neues Gesicht aufsetzen lassen – dabei soll sich in Wirklichkeit gar nicht so viel verändert haben. Jetzt packte Cathy aus, an welchen Körperteilen sie sich tatsächlich einem Eingriff unterzog!

"Meine Nase habe ich machen lassen. Ich hatte auch ein Grübchen, das hat mir nicht gefallen, und dann habe ich ein paar Sachen im Gesicht gemacht", verriet Cathy gegenüber RTL. Bei den weiteren Besuchen beim Beauty-Doc ließ sich die Blondine noch die Lippen aufspritzen und ihre Brüste vergrößern. Die negativen Kommentare einiger Fans kann sie allerdings nicht nachvollziehen: "Also viel habe ich gar nicht an mir verändert", stellte die 30-Jährige klar.

Mit ihrem jetzigen Erscheinungsbild scheint Cathy aber durchaus zufrieden zu sein. Im Netz zeigt sich die Mutter einer Tochter regelmäßig in knapper Unterwäsche. Neben der Kritik zu den vorgenommenen Beauty-OPs erntet die Ex-Frau des einstigen Baulöwen für die Aufnahmen aber auch zahlreiche Komplimente. Ein Nutzer kommentierte einen Instagram-Beitrag der gebürtigen Pfälzerin sogar mit den Worten "Granate".

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de