Liebestaumel oder Winterblues – Cathy Lugners (30) sorgt momentan für Verwirrung bei den Fans! Nach ihrem dreijährigen Single-Dasein verkündete die Ex von Baulöwe Richard Lugner (87) zwar bereits im vergangenen August: Sie sei wieder verliebt! Die Beziehung mit ihrem neuen Freund Maurice war allerdings nur von kurzer Dauer. Denn wenige Wochen später bestätigte das Model das Aus der Sommerromanze. Nun aber heizt die Blondine mit kryptischen Zeilen die Gerüchteküche um ihr Liebesleben ziemlich an.

Zu einem englischen Liebesgedicht, das die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story kürzlich teilte, schrieb sie: "Irgendwann stolpert jemand in dein Leben, der sieht, wer du bist. Ohne Vorurteile!" Diese Zeilen lassen sich locker als Bestandsaufnahme lesen, so als hätte die Blondine endlich den Richtigen getroffen. "Jemand, der dich nie leiden sehen könnte, weil er selbst daran zerbrechen würde", schrieb sie weiter. Ob Cathy damit eine bestimmte Person meinte, löste sie aber nicht auf.

Es könnte allerdings auch sein, dass die ehemalige Naked Attraction-Teilnehmerin mit diesen Zeilen ihrer Sehnsucht nach dem perfekten Mann Ausdruck verleihen will. Zumindest wäre es nicht das erste Mal, dass sie mit beinahe melancholischen Worten für Verwirrung bei ihren Fans sorgt. "Schon ganz bald – nur du und ich", hatte sie beispielsweise schon 2018 zu ihren Solo-Zeiten zu einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich geschrieben. Was glaubt ihr: Ist Cathy neu verliebt oder nicht? Stimmt ab!

Future Image / ActionPress Cathy Lugner beim Filmfest München, 2018

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, deutscher Reality-TV-Star

