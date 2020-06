Ob da noch jemand durchblicken kann? Aaron Carter (32) macht immer wieder Schlagzeilen mit seinem Liebesleben. Von seiner On-Off-Freundin Melanie Martin trennte sich der Sänger im März, kurz bevor bekannt wurde: Das einstige Pärchen erwartet gemeinsamen Nachwuchs. Gleichzeitig fing er an, die Influencerin Viktoria Alexeva zu daten. Doch nun gibt es wieder überraschende Neuigkeiten: Aaron und Melanie feiern ihr Liebes-Comeback!

"Wir sind wieder zusammen", geben die beiden in einem neuen YouTube-Video bekannt. Dem Künstler sei bewusst, dass sich die Ereignisse in den vergangenen Wochen überschlagen hätten, doch sie könnten einfach nicht ohne den anderen. Wie um das zu unterstreichen, kuscheln sie sich in dem Clip immer wieder aneinander und küssen sich zärtlich. "Mein Herz kommt einfach nicht von ihr los", gesteht er.

Über die genauen Hintergründe ihrer Trennung sprechen die beiden nicht direkt. Melanie deutet lediglich an: "Es gab definitiv Probleme bei uns und sie kamen immer wieder hoch und ich habe sie nicht aus der Welt geschafft." Sie betont aber, dass sie den Blondschopf nie betrogen hätte.

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

YouTube / LMG TV Melanie Martin und Aaron Carter

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und seine Freundin Melanie Martin



