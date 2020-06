Jetzt ist es raus: Jenke von Wilmsdorff (54) wechselt tatsächlich zu ProSieben! Ende April überraschte die Nachricht, dass der experimentierfreudige Reporter nach fast 20 Jahren seinen Arbeitgeber RTL verlassen wird, viele Zuschauer. Seit 2001 hatte der 54-Jährige regelmäßig für den Kölner Sender gedreht. Kurz darauf wurde bereits spekuliert, dass es Jenke zu ProSieben verschlagen wird – das bestätigte der Geschäftsführer nun auch endlich offiziell!

Gegenüber DWDL erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann nun, was man mit Jenke in der kommenden Zeit vorhabe: "Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren – und auch weiter das ein oder andere Experiment wagen. Herzlich willkommen in der ProSieben-Familie, lieber Jenke. Ich kann es kaum erwarten, dich und deine Programme auf ProSieben zu sehen." Schon im Sommer sollen die ersten Projekte des Reporters on air gehen.

Jenke selbst freut sich riesig, bei dem Münchner Privatsender eine neue Anlaufstelle für seine verrückten Mutproben gefunden zu haben: "Ich liebe und lebe Experimente und so freue ich mich riesig auf die vielen neuen Möglichkeiten, die mir ProSieben bietet. Die Vielfalt des Programms, der Mut des Senders und die gemeinsame Vision, erfolgreiches und relevantes Fernsehen zu machen, sind für mich und meine Arbeit die allergrößte Motivation", stellte er klar.

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff und Ibrahim Yücel in "Das Jenke-Experiment"

Getty Images Jenke von Wilmsdorff im August 2016

Getty Images Jenke von Wilmsdorff beim Deutschen Fernsehpreis 2019

