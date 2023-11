Erster "Masked Singer"-Rategast Jenke fällt bei Fans durch

Er muss ordentlich einstecken. Bei The Masked Singer ging es bereits in der ersten Show wieder ordentlich rund. Zum ersten Mal wurden die Masken in Folge eins enthüllt. Wer sich unter diesen versteckt, das fragt sich neben den Zuschauern vor allem das Rateteam. Zuletzt bekamen Ruth Moschner (47) und Álvaro Soler (32) wieder tatkräftige Unterstützung – oder etwa doch nicht? Als Rategast bekam Jenke von Wilmsdorff (58) von den Fans wenig Beifall.

In den sozialen Netzwerken scheinen die Zuschauer einer Meinung zu sein: Der Journalist war keine große Hilfe. Auf X schreibt ein User über die vergangene Show "Sorry, aber Jenke auch eher fehl am Platz", während ein weiterer sich fragt: "Jenke hat genau welche Expertise?" Und damit scheinen sie nicht alleine zu sein. Nachdem er Giovanni Zarrella (45) unter einer der Masken vermutet hatte, folgt prompt Kritik aus dem Netz. "Jenke extrem unvorbereitet! Weiß noch nicht mal welche Live-Shows parallel laufen", wettert ein Zuschauer und verweist damit auf die "Giovanni Zarrella Show".

Dass Jenke im Rateteam eher weniger gut abschneidet, überrascht. Zumal Kollegin Ruth in einem Interview vor der Show noch von dem 58-Jährigen geschwärmt hatte. "Das wird eine große Hilfe sein. Ich meine, Jenke, Top-Journalist! [...] Der wird selbst noch parallel experimentieren", hatte sie im Gespräch mit "Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (53) bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." erklärt.

