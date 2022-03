Er wagt mal wieder den Selbstversuch. Jenke von Wilmsdorffs (56) wagemutige Experimente fürs Fernsehen sind mittlerweile legendär: Am eigenen Leib testete der TV-Journalist zum Beispiel die Folgen von Alkoholmissbrauch und Drogensucht oder wagte sich in die Obdachlosigkeit. Besonders sein Versuch, in 100 Tagen mithilfe diverser Schönheitseingriffe 20 Jahre jünger auszusehen, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Jetzt geht Jenke mit einem neuen Experiment an den Start.

Wie DWDL berichtete, wird der nächste Einsatz des Reporters sich mit der menschlichen Psyche und Depression beschäftigen. Unter dem Titel "Jenke. Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?" will er herausfinden, wie schnell sich seine Psyche beeinträchtigen lässt. Dafür wird sich der 56-Jährige in einen kameraüberwachten Raum einsperren lassen, sozial komplett isolieren und nur Zugang zu düsteren Nachrichten erhalten. "Auch ich kenne depressive Momente, aus denen ich so leicht nicht wieder herausfinde", erklärte Jenke seine Beweggründe.

Das neueste Experiment des Reporters wird am 2. Mai um 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Danach ist ein vertiefendes Gespräch über mentale Gesundheit geplant. "Wir müssen gemeinsam das Tabu brechen und über unsere psychischen Probleme reden, und zwar ohne jede Scham", machte Jenke deutlich.

Anzeige

ProSieben / Marc Rehbeck Jenke von Wilmsdorff bei "Jenke. Crime."

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff im September 2021 in Köln

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Jenke von Wilmsdorff im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de