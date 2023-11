Nachgerückt: Ist die "The Masked Singer"-Marsmaus Jenke?

Konnte die Marsmaus deshalb nicht schon in Show eins auftreten? Das hat es bei The Masked Singer noch nie gegeben: Einer der Teilnehmer zeigte seine Stimme erst in der zweiten Sendung. Das hatte bereits im Vorfeld zu vielen Spekulationen geführt, ob das einen besonderen Grund hat. Einige Fans hatten darauf getippt, dass es sich um Jenke von Wilmsdorff (58) handelt, der in der Auftaktfolge im Rateteam gesessen hatte. Und nach dem Auftritt der Marsmaus sind sich die Zuschauer nun noch sicherer, dass Jenke dahintersteckt!

Offenbar hat die Stimme der Marsmaus den Verdacht der Fans nur noch bestätigt. "Wenn das nicht Jenke ist, fresse ich einen Besen", "Es ist Jenke und er konnte nicht auftreten, weil er mitgeraten hat!" und "Ruth muss auch nur so lachen, weil sie sofort gehört hat, dass es Jenke ist", kommentieren einige Zuschauer auf Instagram. Besonders unterstrichen wird diese Theorie wohl auch von dem unfreiwilligen Stimmenvergleich – immerhin wurde kurz vor dem Auftritt noch ein Werbespot für Jenkes neues Experiment geschaltet. Es wird aber nicht bloß auf den Fernsehjournalisten getippt – weitere Namen, die häufig fallen, sind Elton (52), Thomas Gottschalk (73) und Matthias Schweighöfer (42).

Auch die Joyn-App zeigt ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Mit 51 Prozent ist sich etwas mehr als die Hälfte der User sicher, dass sich der experimentierfreudige Extrem-Reporter unter der Marsmaus befindet und die Zuschauer zuvor als Rategast mächtig an der Nase herumführte.

Christoph Hardt / Future Image Jenke von Wilmsdorff im November 2019

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Marsmaus von Staffel neun

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

