Er ist der erste Rategast in neuer "Masked Singer"-Staffel!

Es weht frischer Wind! Am Samstag geht das Ratefieber bei The Masked Singer endlich wieder los. Während alle Masken erst in der Sendung präsentiert werden, steht das Rateteam bereits fest. In der neunten Staffel werden Ruth Moschner (47) und Álvaro Soler (32) den versteckten Promis auf den Zahn fühlen. Dabei bekommen sie Gesellschaft von einem wechselnden Rategast. Dieser Promi wird am Samstag als erstes Ruth und Álvaro unterstützen!

"Er ist der experimentierfreudigste Promi Deutschlands", teasert der offizielle Account der Sendung auf Instagram an. Bei wem es sich dabei wohl handelt? Viele werden es bei diesen Worten wohl schon erraten haben: Jenke von Wilmsdorff (58)! Damit feiert "The Masked Singer" eine Premiere, denn es ist das erste Mal, dass der Fernsehjournalist in der Sendung auftritt. Damit ist auch schon einmal klar, dass Jenke sich unter keiner der neuen Masken verbirgt.

Recherchieren kann der Extrem-Reporter zumindest schon mal. In seiner Sendung "Das Jenke-Experiment" geht Jenke dafür bis an den äußersten Rand seiner Grenzen. Dafür wurde er sogar für einen International Emmy Award nominiert. Aber auch mit zahlreichen anderen Projekten schafft es der 58-Jährige, seine Zuschauer über sämtliche Themen aufzuklären. Ob er auch den maskierten Promis auf die Schliche kommt?

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, TV-Journalist

Getty Images Ruth Moschner bei "The Masked Singer", Oktober 2022

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Reporter

