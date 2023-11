So kommt Álvaro Soler im "The Masked Singer"-Rateteam an!

Konnte Álvaro Soler (32) sein Ratetalent unter Beweis stellen? Seit Samstag flimmert nun schon wieder wöchentlich The Masked Singer über die Bildschirme und löst in ganz Deutschland das Ratefieber aus. Während neue Promis demaskiert auf der großen Showbühne singen, weht auch frischer Wind im Rateteam. Ruth Moschner (47) bekommt in dieser Staffel nämlich Unterstützung von Álvaro Soler! Konnte Álvaro die Zuschauer von sich überzeugen?

Auf dem offiziellen Instagram-Account tummeln sich so einige Meinungen zu dem neuen Rateteam. Die meisten Fans scheinen aber mit der Leistung des Sängers zufrieden zu sein. "Álvaro Soler macht das richtig gut. Er ist eine große Bereicherung für die Sendung" oder "Álvaro ist so sympathisch, ein ganz authentischer und bodenständiger Mensch. [...] Für mich ist Álvaro als festes Mitglied im Rateteam eine hervorragende Besetzung", finden nur zwei der vielen Nutzer. Ein Zuschauer scheint aber nicht ganz so angetan von dem Spanier zu sein: "Álvaro selbst hat kaum etwas Sinnvolles beigetragen und mehr oder weniger anderen Vorschlägen zugestimmt."

Rategast Jenke von Wilmsdorff (58) ist bei den Zuschauern dagegen gnadenlos mit seinen Tipps durchgefallen. "Er war doch nur da, um seine Sendung zu bewerben. Leider peinlich so was", mutmaßt ein User. Dass der Journalist auf Promis tippt, die schon längst teilgenommen haben, führt auch bei anderen Fans zu großem Unmut. Eine Person nimmt Jenke aber in Schutz: "So schlecht fand ich ihn nicht. Bei so vielen Staffeln und Masken darf man ihm die paar Aussetzer verzeihen."

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Alvaro Soler, "The Masked Singer"-Rateteam 2023

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de