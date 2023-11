Das hält Ruth vom ersten "The Masked-Singer"-Rategast Jenke

Sie darf sich über Verstärkung freuen. Die neunte Staffel von The Masked Singer steht bereits in den Startlöchern. Wie viele Masken genau auf der großen Showbühne singen und tanzen werden, ist bislang streng geheim. Etwas anderes ist wiederum schon klar: Ruth Moschner (47) und Neuling Álvaro Soler (32) werden in der ersten Folge tatkräftig von einem ganz besonderen Gast im Rateteam unterstützt. Denkt Ruth, dass Jenke von Wilmsdorff (58) den nötigen Durchblick haben wird?

In einer aktuellen Folge von "Zervakis & Opdenhövel. Live." spricht sie über die neue Verstärkung in ihrem Team. "Das wird eine große Hilfe sein. Ich meine, Jenke, Top-Journalist! [...] Der wird selbst noch parallel experimentieren", schwärmt die Moderatorin über den ersten Gast der neunten Staffel. Und auch für den anderen neuen Mann an ihrer Seite hat sie nur gute Worte übrig. "Álvaro hat super internationales Wissen." Scheint also, als stehe dem baldigen Rätseln der drei nichts im Wege.

Im Interview mit ProSieben äußerte sich die Rate-Queen bereits zum neuesten Zuwachs ihres Teams. "Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über [Álvaros] Anwesenheit und seinen Charme freuen werden", plauderte sie aus und fügte hinzu: "Das Gute ist, dass wir in unterschiedlichen Genres zu Hause sind und uns daher prima ergänzen."

Anzeige

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, TV-Journalist

Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images Álvaro Soler und Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de