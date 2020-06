Bahnt sich bei den ehemaligen Big Brother-Bewohnern Cedric Beidinger und Gina Beckmann etwa doch noch eine Lovestory an? Schon im Container machte der Fitness-Fan klar, dass er großes Interesse an der Blondine habe. Nach dem Ende der Staffel und Cedrics Sieg besuchte er nun endlich Gina in ihrer Heimatstadt Würzburg. Im Promiflash-Interview haben die beiden Reality-Stars nun verraten, ob es im echten Leben gefunkt hat oder nicht!

Auch wenn Cedric die Nacht nicht bei Gina verbringen durfte, scheint sein Herz doch immer noch für die süße 20-Jährige zu schlagen: "Ich muss sagen, ich könnte mir definitiv vorstellen, mit Gina was zu haben, was zu versuchen, also die Zukunft zusammen zu planen, einfach es drauf ankommen zu lassen. Ich weiß aber nicht, wie das von ihrer Seite aus ist. Ich glaube, da ist es nicht so intensiv, wie von meiner Seite aus", erklärte er auf Promiflash-Nachfrage.

Gina scheint das ein bisschen anders zu sehen – auch wenn sie ihn in der Zeit im Container unglaublich lieb gewonnen hat: "Ich mag Ceddi total, aber von meiner Seite aus wird nach wie vor, wie es auch im Haus war, nichts kommen oder passieren. Ich habe ihn megalieb, aber ne. Da ist nach wie vor leider nix", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Da muss sich der "Big Brother"-Gewinner wohl weiterhin mit einer guten Freundschaft zufriedengeben.

Cedric Beidinger, "Big Brother"-Gewinner

Gina Beckmann und Cedric Beidinger, "Big Brother"-Stars

Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidatin



