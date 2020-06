Vor Kurzem sorgte Joe Exotic (57) für besorgniserregende Neuigkeiten! Der Star der Netflix-Dokumentation Tiger King sitzt derzeit eine 22-jährige Haftstrafe ab, unter anderem wegen versuchten Auftragsmordes. Zuletzt meldete sich der Raubkatzenliebhaber mit einem Brief aus dem Gefängnis, in dem er um Hilfe bat, da sein körperlicher und gesundheitlicher Zustand kritisch sei. Zudem mache er sich Sorgen um seine Ehe. Jetzt reagierte Joes Mann Dillon Passage auf das Schreiben.

"Es bricht mir das Herz, Joes Brief zu lesen", gab Dillon auf Instagram preis, nachdem er vom Zustand seines Gatten erfahren hatte. Er sei empört darüber, wie sein Liebster hinter Gittern behandelt werde. Außerdem stünde er – entgegen der Sorgen von Joe – weiterhin hinter dem einstigen Privatzoo-Betreiber: "Ich liebe Joe und stehe weiter an seiner Seite." Besonders Fotos auf den sozialen Medien, die Dillon auf Partys zeigen, hatten den "Tiger King"-Protagonisten verunsichert. Nach Aussage von Dillon würden diese Aufnahmen aber nicht die ganze Wahrheit zeigen: "Die Fotos, die ich hier poste, zeigen die Höhepunkte meines Lebens. Was man aber nicht sieht, sind die Stunden, die ich alleine zuhause bin und meinen Ehemann vermisse."

Auch ist der 22-Jährige traurig, da die Kontaktaufnahme zu Joe bis jetzt erfolglos war. "Ich habe Briefe geschrieben und es ist eine Schande, zu hören, dass er sie nicht erhält", so Dillon. Aus diesem Grund wolle er mit seinem Post auf Social Media zu Joe durchdringen: "Joe, ich hoffe, dass dich das hier auch erreicht. Du sollst wissen, dass ich dich liebe und jeden Tag um dich kämpfe."

Instagram / dillert_lclm Dillon Passage, Ehemann von "Tiger King"-Star Joe Exotic

Instagram / joe_exotic Joe Exotic (rechts) mit seinem Ehemann Dillon Passage und einem Lama

Instagram / dillert_lclm Dillon Passage, Ehemann von "Tiger King"-Star Joe Exotic



