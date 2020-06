Nach monatelanger Suche ist die Stelle wieder besetzt! Auch in der aktuellen Situation werden Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) rund um die Uhr von einigen Bediensteten begleitet. Dabei werden sie von ihnen nicht nur bei den täglichen Arbeiten in ihrem Landhaus Anmer Hall unterstützt, sondern auch bei ihren königlichen Verpflichtungen. Nun begrüßt die Duchess of Cambridge eine neue Angestellte in ihrem engsten Kreis – und diese ist keine Unbekannte!

Laut des LinkedIn-Profils von Hannah Cockburn-Logie ist sie die Glückliche, die von nun an als Kates Privatsekretärin angestellt ist. Derzeit sollen sich ihre Aufgaben auf die Planung und Vorbereitung von Online-Terminen belaufen. Wenn die Isolation jedoch aufgehoben wird, soll sie die Ehefrau des Prinzen auch zu öffentlichen Terminen begleiten. Dabei kennt das Paar seine neue Mitarbeiterin schon etwas länger: Unter anderem ist sie 2016 an Williams und Kates Seite bei deren Reise durch Indien und Bhutan gewesen, welche sie vorher organisierte und dann auch leitete. Für ihre herausragende Arbeit in Bezug auf die britisch-indischen Beziehungen hat sie sogar den Orden des Vereinigten Königreichs erhalten.

Während Kate bei ihrem Personal sehr beliebt sein soll, kann man das von ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (38) nicht behaupten: "Kate ist eine der nettesten Royals und größtenteils freundlich zu ihren Angestellten. Sie war entsetzt, als Meghan (38) einen ihrer Mitarbeiter anschrie!", offenbarte ein Insider in dem Buch Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle.

