Claudelle Deckert (46) hat wieder einen neuen Mann an ihrer Seite! Die Schauspielerin gab erst im Mai bekannt, dass sie sich nach sieben Ehejahren von ihrem Mann Oliver getrennt hat. Viel ist zu dem Liebes-Aus bisher noch nicht bekannt. Mittlerweile hat die Unter uns-Darstellerin aber schon längst wieder neue Schmetterlinge im Bauch: Claudelle hat sich in den schwedischen Manager Peter Olsson verliebt!

Gegenüber Bunte gaben die 46-Jährige und ihr neuer Partner jetzt ihr Liebesglück bekannt. Demnach kennen sie sich bereits seit 2013 – bisher hatten sie allerdings nur freundschaftlichen Kontakt. Im April wurde dann auf einmal mehr daraus. Peter lag zu diesem Zeitpunkt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. "Ich meinte: 'Wenn du wieder raus bist, kümmere ich mich um dich.' Und so haben wir tagelang geschrieben und dabei gemerkt: Wir passen zusammen", erklärt Claudelle.

Peter kommt bei seiner neuen Herzdame aus dem Schwärmen schon gar nicht mehr raus: "Claudelle ist das, was ich mir immer gewünscht habe: eine moderne Frau, die ihr eigenes Ding macht, die erfolgreich ist, aber auch voller Liebe und Wärme. Für mich ist sie wie eine Blume in der Wüste: Sie stand dort lange allein und war schön, aber jetzt, in einem liebevollen Umfeld, strahlt sie noch mehr."

