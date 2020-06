Sie haben die Chance auf die 150.000 Euro verpasst! Auch in dieser Woche muss wieder ein Paar die Beauty & The Nerd-Villa verlassen. Nach einer ereignisreichen Folge mit viel nackter Haut und dem ein oder anderen Eifersuchtsdrama traten zwei Pärchen im Quiz gegeneinander an: Chris und Jenny mussten sich gegenüber Samira und Dion behaupten – nach einer spannenden Rate-Runde reichte es für dieses Paar nicht aus!

Am Ende mussten sich Samira und Dion geschlagen geben. Sowohl die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin als auch der Computer-Nerd konnten besonders die persönlichen Fragen über den jeweils anderen nicht richtig beantworten. "Es tut mir so leid", entschuldigte sich die Beauty bei ihrem Show-Partner. Während die beiden sehr enttäuscht von sich waren und anfangs nicht mit ihrem Exit gerechnet hatten, freuten sich ihre Konkurrenten umso mehr. Stripper Chris und seine Jenny wollen sich nun noch mehr anstrengen, um das Reality-Format zu gewinnen – und sie haben eine klare Kampfansage an die restlichen Teilnehmer: "Wir werden definitiv verändert in die Villa zurückkehren." Sie waren nämlich ganz und gar nicht von ihrer Nominierung begeistert und wollen sich nun an ihrer Konkurrenz rächen.

Zuvor bestand die heutige Challenge für die Nerds aus einer Pole-Dance-Vorführung, die Sven für sich entscheiden konnte. Die Beautys mussten sich an dem Bau eines Floßes versuchen, mit dem sie schließlich noch ein kleines Rennen auf dem Wasser fahren sollten. Dieses Spiel ging letztlich an Malin.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Mai 2019 in Venedig

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, "Temptation Island"-Kandidat

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

Hättet ihr damit gerechnet, dass Samira und Dion gehen müssen? Ja, war doch klar. Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



