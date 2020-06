Kelly Clarkson (38) ist wieder solo! Die Sängerin ist mittlerweile seit sieben Jahren mit Brandon Blackstock (43) verheiratet. Die beiden haben neben Brandons Kindern aus einer vorherigen Beziehung auch noch die beiden gemeinsamen Sprösslinge River Rose (5) und Remington Alexander. Bisher galten Kelly und ihr Mann für viele Fans als absolutes Vorzeigepärchen. Jetzt stellt sich allerdings heraus: Kelly und Brandon lassen sich scheiden!

Wie das Portal The Blast berichtet, soll die 38-Jährige schon am 4. Juni in einem Gericht in Los Angeles die Scheidung eingereicht haben. Bestätigt haben die beiden ihr Ehe-Aus bisher noch nicht. Auch zu den möglichen Trennungsgründen ist bislang noch nichts bekannt. Das Ex-Paar ist allerdings gerade dabei, das gemeinsame Anwesen in Los Angeles zu verkaufen.

Für viele Fans dürfte das Beziehungsende der American Idol-Gewinnerin ziemlich überraschend kommen. Immerhin schwärmte die Blondine vor wenigen Monaten noch von ihrem und Brandons aktiven Liebesleben. Angeblich habe bei den jungen Eltern bis vor Kurzem noch jeden Tag Matratzensport auf dem Plan gestanden.

Getty Images Kelly Clarkson, US-amerikanische Sängerin

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards



