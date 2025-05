Nach Abnehmerfolg: Kelly Clarkson über Komplimente im Alltag

Kelly Clarkson (43) brachte am Samstag, den 10. Mai, das Hard Rock Live in der Etess-Arena in Atlantic City zum Beben. Die Grammy-prämierte Sängerin begeisterte ihr Publikum mit Hits wie "Since U Been Gone" und ihrem brandneuen Song "Where Have You Been". Besonders viel Aufmerksamkeit erregte ein Moment, als ein begeisterter Fan Kelly nach ihrem jüngsten Gewichtsverlust für ihr "sexy" Aussehen lobte. Die Musikerin nahm laut People Magazine das Kompliment dankbar an und scherzte gut gelaunt über ihre Erfahrungen mit solchen Rückmeldungen im Alltag – nicht zuletzt am Set ihrer NBC-Talkshow in New York City.

Dabei nutzte die Sängerin auch die Gelegenheit, um mit ihren Fans ganz offen über Komplimente und den eigenen Körper zu sprechen. Die Grammy-Preisträgerin, die bereits öffentlich zugegeben hat, medizinische Unterstützung beim Abnehmen in Anspruch genommen zu haben, zeigte sich irritiert über HR-Richtlinien, die angeblich verbieten, anderen ein Kompliment für ihr Aussehen zu machen. Lachend berichtete sie von Gesprächen mit Personalvertretern: "Sie sagen, es macht Leute schlecht gelaunt, weil sie vorher nicht so ausgesehen haben. Aber ich war selbst dick, und trotzdem will ich hören: 'Damn!'" Gleichzeitig betonte Kelly, dass es nichts Falsches an unterschiedlichen Körperformen gebe und sie sich auch mit mehr Gewicht immer "sehr selbstbewusst" gefühlt habe. Dennoch macht es ihr nun viel mehr Spaß, mit Mode zu experimentieren.

Kelly, die bereits mit 19 Jahren erste Bühnenerfahrung sammelte und durch "American Idol" weltweit berühmt wurde, ist für ihre Bodenständigkeit und ihr loses Mundwerk bekannt. In Interviews spricht die zweifache Mutter immer wieder offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens sowie ihre Herausforderungen, wenn es um das eigene Selbstbild und Körpergefühl geht. Mit ihrer lockeren Art und ihrem Humor zieht sie dabei ihre Fans immer wieder auf ihre Seite und ermutigt jeden, sich selbst zu feiern – ganz gleich, welche Kleidergröße man trägt.

Getty Images Kelly Clarkson bei den 57. Academy of Country Music Awards in Las Vegas im März 2022

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

