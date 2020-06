Diesen Spruch kann Anne Wünsche (28) nicht mehr hören! Die Influencerin ist aktuell unzufrieden mit ihrem Körper: Im Netz gibt sie ehrlich zu, etwas zugenommen zu haben und hat auch kein Problem damit, ihren – in ihren Augen nicht perfekten – Bauch in die Kamera zu halten. Und obwohl Anne mit ihrem Körper und ihren Extra-Kilos offen umgeht, gibt es auch Kommentare zu ihrem Body, die sie nicht ausstehen kann!

Im Gespräch mit Promiflash zitiert die Berlinerin den unliebsamen Spruch: "'Dafür, dass du zwei Kinder hast, siehst du doch aber gut aus' – und wenn ich keine zwei Kinder in meinen Bauch gehabt hätte, wäre er hässlich?", erklärt Anne ihren Unmut. Sie denke, jede Frau verstehe das Problem. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat zwei Töchter aus zwei Beziehungen: die sechsjährige Miley und die vierjährige Juna.

Und wie viel will Anne abnehmen? "Aktuell wiege ich 60 Kilo – was nicht viel ist bei 1,65 Metern. Aber ich wog mal 55 Kilo und habe mich damit so wohl gefühlt", sagt sie gegenüber Promiflash dazu.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2020

Versteht ihr, dass Anne den Spruch nicht mag? Ja, absolut! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de