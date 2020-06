Anne Wünsche (28) im offenen Body-Talk! In den vergangenen Tagen beklagte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich immer wieder bei ihrer Community: Sie habe zugenommen und sei nicht mehr ganz zufrieden mit ihrem Body. Um die unliebsamen Extrapfündchen loszuwerden, stellt die Zweifachmama sich jetzt einer fiesen Challenge, die Abhilfe schaffen soll: Sie will in den kommenden Tagen jeden Morgen einen Löffel Apfelessig zu sich nehmen. Doch wie viel will Anne eigentlich abnehmen – wo liegt ihr Wunschgewicht?

Im Promiflash-Interview offenbart die YouTuberin jetzt: "Aktuell wiege ich 60 Kilo – was nicht viel ist bei 1,65 Metern. Aber ich wog mal 55 Kilo und habe mich damit so wohl gefühlt", erklärt Anne die Gründe für ihren Abnehmwunsch. "Das war auch mein Gewicht vor den beiden Schwangerschaften, und das würde ich gerne wieder erreichen." Eigentlich hatte sie dieses Ziel erst vor wenigen Monaten erreicht, "dann ging die Zahl auf der Waage aber wieder nach oben und da bleibt sie auch stehen."

Wie geht Anne damit um, dass sie sich aktuell ein bisschen unwohl in ihrem Körper fühlt? "Ich versuche, es mit Humor zu nehmen." Doch die Blondine gibt auch ehrlich zu: "An manchen Tagen belastet es mich aber sehr. Ich glaube, da bin ich aber nicht die einzige Frau."

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de