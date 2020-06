Happy Birthday, Sarah Connor: Es ist nur schwer zu glauben, aber die Sängerin feiert dieses Wochenende tatsächlich ihren 40. Geburtstag. Genauso unfassbar ist, dass die gebürtige Delmenhorsterin bereits seit fast 20 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft ist. 2001 hatte sie ihren Durchbruch mit der Single "Let's Get Back to Bed – Boy", die es in vier Ländern in die Top Ten schaffte. Dieser Song war der Startschuss für ihre steile Karriere!

Ihr erster Nummer-eins-Hit in Deutschland war aber ein anderes Lied – und zwar die Ballade "From Sarah with Love". In der Folge belegte Sarah regelmäßig den ersten Platz in den deutschen Charts mit Songs wie "Music Is the Key", "Living to Love You" oder "From Zero to Hero". Zwischen 2010 und 2015 legte Sarah eine Musikpause ein und meldete sich mit einer Überraschung zurück: Mit "Muttersprache" veröffentlichte sie ihr erstes Album mit deutschsprachigen Liedern – und dieser Wagemut wurde von Erfolg gekrönt: Die Platte gehört zu einem der meistverkauften Musikalben in Deutschland seit 1975. Auch ihr aktuelles Album "Herz Kraft Werke" enthält ausschließlich deutschsprachige Songs.

Mit ihrem Privatleben sorgte sie zu Beginn ihrer Karriere wegen ihrer Beziehung zu dem ehemaligen Natural-Mitglied Marc Terenzi (41) für Schlagzeilen. 2002 kamen die beiden Musiker zusammen. Und mit "Just One Last Dance" brachten sie nicht nur einen gemeinsamen Song heraus, sondern ließen sich 2005 für die Sendung "Sarah & Marc in Love" bei ihren Hochzeitsvorbereitungen und ihrer Trauung filmen. Ihre Ehe wurde fünf Jahre später geschieden. Sarah und Marc haben zwei gemeinsame Kinder: Sohn Tyler, der 2004 geboren wurde, und Tochter Summer, die 2006 folgte. 2008 trennte sich das Paar. Seit mittlerweile zehn Jahren ist Sarah mit ihrem jetzigen Mann und Manager Florian Fischer (45) zusammen, mit dem sie ebenfalls zwei Kinder hat: die achtjährige Delphine und Söhnchen Jax, der drei Jahre alt ist.

