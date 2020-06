Wird Lyano Lyon demnächst als Male-Model durchstarten? Seit September ist Nina Noel (31) Mutter eines Jungen. Der kleine Lyano ist der ganze Stolz der Krass Schule-Darstellerin – und mittlerweile hat sie auch kein Problem mehr damit, das Gesichtchen des Babys der Welt zu präsentieren. Lyano hat nicht nur bereits einen eigenen Social-Media-Account, er startet nun auch offenbar bald als Model durch! Nina verriet, dass sie ihren Sohn bereits Mitglied in einer Agentur ist – und sprach im Promiflash-Interview nun auch über die Beweggründe.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Nina kürzlich mit Baby auf dem Weg zu einem Fotoshooting bei einer Kinderagentur und gab damit bekannt: Der neun Monate alte Spross wird demnächst ein Werbegesicht werden! Wie es zur neuen Karriere des Babys kam? "Da ich Lyano auf Instagram zeige und Kooperationen mache, wo ich ihn mit aufs Bild nehme, haben mir halt immer wieder verschiedene Agenturen geschrieben", erklärte die Schauspielerin, die ebenfalls in jungen Jahren mit einer Kinderagentur zusammengearbeitet hat, im Promiflash-Interview. Der Hauptgrund, warum Nina diesen Schritt letztendlich als sinnvoll erachtet hat, ist jedoch finanzieller Natur: "Damit kann er schon mal Geld für später ansparen, wenn er ein Auto kaufen will oder den Führerschein machen will, oder – so wie ich – eine Weltreise machen oder die erste eigene Wohnung einrichten will. Es ist einfach schön, wenn er volljährig ist und schon eigenes Geld hat", machte die 31-Jährige deutlich.

Um jeden Preis will Nina ihr Kind aber nicht als Model etablieren. In erster Linie soll der kleine Mann sich bei den Werbeshootings natürlich wohlfühlen: "Wenn ich merke, dass Lyano da keinen Spaß dran hat, oder wenn er irgendwann sagt, er hat da keine Lust drauf, dann muss er das natürlich auf gar keinen Fall machen." Sie sei keine Mutter, die ihr Kind zu irgendetwas zwingen würde – sie wolle Lyano lediglich Türen für seine Zukunft öffnen.

