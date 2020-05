Nina Noel (31) will ihr Familienglück nicht länger verstecken! Seit September ist die Krass Schule-Laiendarstellerin Mutter eines kleinen Jungen. Söhnchen Lyano Lyon ist der ganze Stolz der Beauty. Bisher hielt die Influencerin ihren Nachwuchs von der Öffentlichkeit fern. Erst vor rund einem Monat teilte die junge Mama das erste Bild, auf dem ihr Sprössling auch von vorne zu sehen ist. Das dürfte jetzt offenbar zur Gewohnheit werden: Nina präsentiert ihren Spross immer öfter im Netz!

Auf das anfängliche Verstecken ihres Sohnemanns will Nina in Zukunft wohl verzichten. Ein aktueller Schnappschuss zeigt das Mutter-Sohn-Duo beim Albern vor dem Spiegel: "Mini Me oder Mini Tony", fragte die Netz-Schönheit ihre Community via Instagram, um herauszubekommen, welchem Elternteil ihr Kind ähnlicher sehe. Dabei kommt erstmals auch das Gesicht ihres Babys mit den dunklen Kulleraugen und einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen deutlich zum Vorschein.

Über den süßen und anfangs seltenen Anblick des niedlichen Rackers sind auch Ninas Follower ganz aus dem Häuschen: "Oh, wie süß er ist" und "Er ist einfach zum Dahinschmelzen" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Übrigens hat der Knirps sogar schon einen eigenen Instagram-Account, der von seiner Mami verwaltet wird.

Nina Noel, Reality-TV-Star

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Nina Noel, Influencerin



