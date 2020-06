Jeffree Star (34) überrascht seine Fans mit einem besonderen Clip! Der US-Beauty-YouTuber ist ein wahres Multitalent. Er arbeitet als Visagist, Musiker und Unternehmer. Mit seinem eigenen Kosmetik-Imperium verdiente sich der Paradiesvogel eine goldene Nase. In seinen Clips überrascht Jeffree seine Community nicht nur mit extravaganten Looks, sondern auch durch seine einmalige Art, Kosmetik zu testen. Nun durften sich seine Fans über einen ganz besonderen Clip des Social-Media-Stars freuen.

Auf seinem Instagram-Kanal lud der Self­made­man nun ein Video von sich hoch, in dem er nur im String bekleidet mit seinem Popo vor der Kamera herumalbert. Mit einer Hand greift sich der Designer dabei einmal kräftig an den eigenen Hintern. Den Post kommentierte er mit einem Statement der besonderen Art: "Ich bin bereit für den Sommer und einen Dreier." Der Clip hat Seltenheitswert, so nackt sieht man den Kalifornier in der Regel nicht auf seinem Social-Media-Kanal.

Offenbar sind seine Abonnenten ziemlich erstaunt über den Beitrag. Nicht alle Reaktionen sind positiv. Der Großteil der Fans ist aber begeistert von dem freizügigen Einblick. "Ich liebe ihn" und "Wie schaffst du es so einen tollen Körper zu haben?", lauten nur zwei Antworten. Was denkt ihr über den Clip? Wird man den 34-Jährigen in Zukunft öfters so sehen? Stimmt unten ab!

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Juni 2020

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Januar 2020

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Mai 2020



