Die Schlagersängerin Sonia Liebing (30) hatte einen Autounfall! Die Musikerin ist karrieretechnisch gerade auf dem Weg nach oben: Im vergangenen Jahr wurde sie mit Schlager-Queen Helene Fischer (35) verglichen und sie trat bereits auf vielen großen Bühnen in ganz Deutschland auf. Morgen Vormittag sollte sie eigentlich in der Sendung von Stefan Mross (44) "Immer wieder sonntags" auftreten – auf dem Weg dorthin wurden die Sängerin und ihr Ehemann heute in einen Autounfall verwickelt: Die beiden fuhren auf das letzte Fahrzeug eines Staus auf!

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber Bild erklärte, knallten Sonia und ihr Markus auf der A6 bei Walldorf um 11:10 Uhr mit ihrem weißen Ford-Geländewagen in ein Stauende. Durch den Aufprall schoben sich zwei weitere Fahrzeuge ineinander. Der Mann der Schlagersängerin habe zum Zeitpunkt des Crashs den Wagen gesteuert. Zum Glück wurden Sonia und Markus nur leicht verletzt und nur für kurze Zeit in einem Krankenhaus in Heidelberg behandelt. "Sonia hat eine Wirbelsäulenprellung. Sie sollte 24 Stunden zur Beobachtung dort bleiben, hat sich aber auf eigene Verantwortung selbst entlassen. Sie wird jetzt von einem Fahrer abgeholt und tritt morgen trotzdem bei 'Immer wieder sonntags' auf", erklärte ihr Manager Karl Heinz Schweter auf Bild-Nachfrage. Noch ist nicht klar, was genau zum Unfall geführt hat.

Kurze Zeit später meldete sich Sonia bereits bei ihren Fans auf Instagram: "Ihr Lieben, uns geht es wirklich gut soweit, aber wir stehen extrem unter Schock. Macht euch keine Sorgen. Wir sind mit Prellungen davongekommen. Unser Auto ist Schrott, aber das kann man ersetzen." Laut Polizei soll bei der Karambolage ein Schaden von über 65.000 Euro entstanden sein.

Instagram / sonia.liebing.official Das kaputte Auto von Sonia Liebing und ihrem Mann Markus

Zengel, Dirk Sonia Liebing, Schlagersängerin

Frank Oppitz/Funke Foto S. Sonia Liebing bei der Schlagernacht des Jahres in Oberhausen, November 2018



