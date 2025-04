Sonia Liebing ließ sich die Brustimplantate wieder entfernen

Sonia Liebing (35) hat sich dazu entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen und spricht offen über die Gründe dafür. Die Schlagersängerin, die vor vier Jahren in einer spontanen Aktion eine Brustvergrößerung durchführen ließ, litt zuletzt stark unter den Auswirkungen der Eingriffe. In einer sechs Stunden dauernden Operation ließ sie sich in einer Praxisklinik in Bergisch Gladbach von den Implantaten befreien. Wie Sonia gegenüber Bild erklärte, hatten sich Verhärtungen gebildet, und ein Implantat war sogar völlig zerstört. "Die Dinger müssen raus!", habe für sie daher festgestanden. Die Entscheidung habe ihr psychisch Erleichterung verschafft: "Ich habe meine neuen, alten Boobies gesehen und musste weinen vor Freude."

Mit der Entfernung der Silikonkissen kehrte Sonia von Körbchengröße Doppel-D zu C zurück – ein Schritt, für den sie einiges hinblättern musste. Während die erste OP nur 2699 Euro kostete, zahlte sie diesmal ganze 14.000 Euro. Sonia räumt ein, dass der damalige Billiganbieter keine gute Wahl war. Sie sieht die Implantat-Entfernung daher nun als Befreiung. Bereits nach ihrer ursprünglichen Vergrößerung fühlte sie sich zunehmend unwohl und beobachtet: "Ich hatte das Gefühl, dass alle auf meine Brüste gaffen." Auch ihr Mann war von Anfang an gegen die Vergrößerung. Erst jetzt, nach der komplizierten Rückoperation, fühlt sich Sonia wirklich wieder wohl in ihrer Haut.

Schon früh drehte sich bei Sonia alles um Musik: Nach ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau begann die Blondine, auf Stadtfesten aufzutreten, wodurch sie erste Bühnenerfahrungen sammeln konnte. 2018 machte sie bei der "Schlagernacht des Jahres" zum ersten Mal ein größeres Publikum auf sich aufmerksam. Ein Jahr später erschien ihr erstes Album "Wunschlos glücklich".

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Markus und Sonia Liebing

Zengel, Dirk/ Action Press Sonia Liebing im ZDF Fernsehgarten, August 2019

