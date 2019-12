Muss Helene Fischer (35) demnächst etwa Platz am Schlagerhimmel machen? Sonia Liebing (30) ist der "Queen of Schlager" jedenfalls dicht auf den Fersen! Immer wieder wird die 30-Jährige mit Helene vergleichen. Nicht nur Fans ziehen auf Social Media ständig Parallelen: Auch in der Musikszene wird Sonia oft als neue Helene betrachtet. Doch ist das wirklich so? Sonia selbst bezweifelt, dass es am Schlager-Olymp eng werden könnte…

Zugegeben: Sie ist eine hübsche Blondine, in der Volksmusik aktuell ein gefeierter Newcomer und geht demnächst gemeinsam mit Helenes Ex Florian Silbereisen (38) auf Tour – eine gewisse Ähnlichkeit besteht also tatsächlich. Doch das stört Sonia nicht, im Gegenteil: "Wenn ich mit ihr verglichen werde, ist das für mich ein Mega-Kompliment", beteuerte die zweifache Mama im RTL-Interview. Trotzdem will sie keinesfalls Helenes Platz einnehmen: "Ich bin Sonia Liebing und ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich singe halt nun mal Schlager, wobei sie ja noch viel, viel moderner ist. Ich gehe ja wirklich in diesen alten Schlager rein", erklärte die Kölnerin weiter.

Auch sonst kann Sonia das Gerede rund um ihre Nachfolgerinnen-Rolle nur müde belächeln: "Ich singe Schlager und bin blond. Soll ich mir jetzt die Haare dunkel färben?", witzelte sie im Gespräch mit der Berliner Morgenpost und prophezeite, dass man sie dann mit Gesangskollegin Andrea Berg (53) gleichsetzen würde.

ActionPress Sonia Liebing, Schlagersängerin

Instagram / sonia.liebing.official Sonia Liebing im November 2019

Frank Oppitz/Funke Foto S. Sonia Liebing bei der Schlagernacht des Jahres in Oberhausen, November 2018

