Sonia Liebing knutscht verliebt mit ihrem Mann im Meer

Sonia Liebing (34) kann ihre Finger auch nach fast zwei Jahrzehnten nicht von ihrem Mann lassen. Die Schlagersängerin und ihr Markus machen derzeit an einem paradiesischen Ort Urlaub. Davon teilt das Ehepaar nun verliebte Einblicke: Auf ihrem Instagram-Profil postet Sonia ein Video von sich und ihrem Mann im Wasser. Darauf wird deutlich, dass sie gar nicht genug voneinander bekommen! Während Markus seine Frau immer wieder liebevoll auf die Wange küsst, bewegt sie ihre Lippen zur Musik. Zu dem niedlichen Clip schreibt sie: "Nein, Baby" – eine Anspielung auf Sonias neuen Song.

Die Fans scheinen vom Anblick ihres Idols total hin und weg zu sein. "Zu süß, ihr zwei", "Ich kann's mir nicht oft genug anschauen, ist so süß" und "Was für ein wunderschöner Song. Da hättest du das Video zu dem Song drehen müssen", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter Sonias Beitrag.

Sonia und Markus sind seit 18 Jahren ein Paar. Einige Jahre später wagten sie sich sogar vor den Traualtar. "Vor 13 Jahren habe ich den tollsten und sexiesten Mann der Welt geheiratet", schrieb die Musikerin am 7. Mai zu einem Foto im Netz, auf dem sie ihren Hochzeitstag zelebrieren. Das Ehepaar erlebte in jüngster Vergangenheit aber nicht nur Höhen. Im vergangenen Jahr drohte ihre Beziehung zu scheitern, wie Sonia gegenüber Schlagerpuls verriet: "Am Ende des Jahres gab es dann einen Riesenknall, da haben wir dann auch wirklich über Trennung gesprochen und eine Nacht drüber geschlafen." Am darauffolgenden Tag sei ihnen jedoch aufgefallen, was sie "da gestern eigentlich für eine Scheiße gelabert" hätten.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Markus und Sonia Liebing

Instagram / sonia.liebing.official Sonia Liebing und ihr Mann Markus im Mai 2024

