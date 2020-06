Mit diesem Familien-Update überrascht Luke Cook (33) alle! Erst vor wenigen Tagen hatte sich der "Chilling Adventures of Sabrina"-Darsteller zu den Liebesgerüchten um ihn und seinen Netflix-Kollegen Gavin Leatherwood (26) geäußert. Die Fans hatten spekuliert, dass zwischen den Schauspielern etwas laufen könnte. Luke hatte allerdings erklärt, dass die beiden kein Paar sind und er stattdessen in einer Beziehung mit Kara Wilson ist. Mit seiner Freundin hat er sich vor Kurzem sogar verlobt. Jetzt machen die zukünftigen Eheleute eine zuckersüße Verkündung: Sie erwarten erstmals Nachwuchs.

"Wir werden ein kleines Baby bekommen. Wie sind total aufgeregt, haben ein kleines bisschen Angst, aber größtenteils sind wir einfach aufgeregt", schreibt der 33-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Dazu teilt er eine ganze Reihe niedlicher Schnappschüsse, die ihn und seine Liebste zeigen. Kara hat schon einen ziemlich sichtbaren Babybauch, den ihr Verlobter auf den Bildern liebevoll küsst und streichelt. Dass, die Brünette in ihrer Schwangerschaft schon etwas fortgeschritten ist, dürfte auch der Fakt beweisen, dass die zwei schon wissen, welches Geschlecht das Kleine haben wird...

"Ein kleiner Junge", erklärt der Australier in dem Post stolz und kann es offenbar kaum erwarten, seinen Sohn in den Armen halten zu können. Für Luke ist ganz klar: In Zeiten des Social Distancing und der schwierigen gesundheitlichen Situation ist die Nachricht über die Schwangerschaft seiner Freundin ein absoluter Lichtblick.

Anzeige

Instagram / thelukecook Luke Cook und seine Verlobte Kara Wilson

Anzeige

Instagram / thelukecook Luke Cook und Kara Wilson im Juni 2020

Anzeige

Instagram / thelukecook Schauspieler Luke Cook und seine Freundin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de