Amira (27) und Oliver Pocher (42) geben private Einblicke! Das Model und der Comedian sind mittlerweile seit vier Jahren ein Paar. Im vergangenen Jahr setzten die beiden ihrer Liebe gleich zwei Krönchen auf: Sie bekamen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs und gaben sich bei einer Zeremonie auf den Malediven das Jawort. Bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit ist ihr gemeinsames Glück spürbar. Doch gibt es eigentlich auch Situationen im Alltag, wo sie sich gegenseitig auf die Nerven gehen?

"Oft siehst du bei anderen die Fehler, die du selber begehst", fällt Amira in der neuesten Episode ihres gemeinsamen Podcasts Die Pochers hier! direkt die erste Sache ein. Wenn die Mutter zum Beispiel beim Autofahren mal auf das Handy schaue, kreide ihr Mann es ihr immer direkt an – obwohl er es selbst oft genug mache. Ein anderes Verhalten beobachtet sie ebenfalls an ihm: "Du sagst auch oft, dass Menschen sich am Telefon wiederholen, aber selber erzählst du fünfmal dieselben Sachen."

Oli hat aber auch etwas an seiner Frau auszusetzen: "Die Bereitschaft, mit Geld umzugehen, die ist bei dir so ein bisschen komplizierter", deutet er an. Da muss die 27-Jährige ihm tatsächlich zustimmen: "Ja, stimmt, da gebe ich dir recht, ich kann mit Geld nicht so gut umgehen." Schon seit ihrer Kindheit habe sie diese Eigenheit.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher im Mai 2020

Chris Emil Janßen / ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver Pocher und seine Frau Amira bei "Pocher – gefährlich ehrlich!"



