Auch nach monatelangem Dating waren Oliver (42) und Amira Pocher (27) noch nicht offiziell zusammen. Der Comedian und das Model lernten sich vor vier Jahren auf einer Dating-App kennen, inzwischen sind sie verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Zu Beginn ihrer Beziehung ließen sie es locker angehen: Auch wenn sie sich damals schon einige Monate dateten – und Amira sogar schon Olis Kinder kennengelernt hatte – waren sie offiziell noch kein Paar!

"Es war keine Liebe auf den ersten Blick, es war Liebe auf den zehnten Blick", erklärte die 27-Jährige in ihrem Podcast Die Pochers hier!. Bis es zwischen den beiden richtig ernst wurde, dauerte es damals eine Weile. Denn offenbar wollte sich der Comedian nicht gleich richtig festlegen. "Wir haben uns kennengelernt und haben uns dann regelmäßig gesehen und ich habe sogar in der Anfangsphase gesagt, dass ich weiter als Single agieren werde", erzählte Oli vom Beginn ihrer Beziehung. Während dieser Zeit hätten beide gelegentlich auch noch andere Leute gedatet.

An Weihnachten – etwa ein halbes Jahr später – lernte Amira sogar schon Olivers Kinder kennen. Trotzdem dauerte es noch ein paar Wochen, bis er die Stylistin offiziell als seine Freundin vorstellte – was Amira damals ziemlich in Rage brachte. "In dem Moment, wenn man eine Frau seinen Kindern vorstellt, dann ist das ja auch so ein Moment, wo man sagt, das machst du ja auch nicht mit jedem Tinder-Date", verteidigte sich Oliver in dem Podcast.

