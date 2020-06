Schon seit vielen Monaten halten sich hartnäckig Liebesgerüchte um die Ex-Köln 50667-Stars Margarita alias Maddy Nigmatullin (24) und Marc Eggers (33). Warum? Nicht nur, dass die Schauspieler inzwischen in ihre zweite gemeinsame Wohnung gezogen sind und sich zusammen einen Hund geholt haben – auch, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt, ist in ihren YouTube-Videos überdeutlich zu sehen! Ihre Fans sind fest überzeugt: Die beiden sind zusammen, wollen es aber privat halten. Doch jetzt ist Maddy ein Malheur passiert: Sie hat versehentlich ein Knutschfoto mit Marc gezeigt!

Aufmerksame Fans entdeckten den Liebeshinweis jetzt im neusten YouTube-Video des Duos. In einer Szene des Vlogs laufen Maddy und Marc durch ein Möbelhaus und die Beauty erzählt von einer Idee, die ihr für ihren Umzug gekommen ist. Dabei fuchtelt die Brünette so lebhaft mit den Armen, dass das Handy in ihrer Hand für eine Sekunde im Bild zu sehen ist – so kommt ihr Sperrbildschirm zum Vorschein, auf dem doch tatsächlich ein Kussfoto von ihr und Marc abgebildet ist! Auf dem süßen Schnappschuss halten sie zudem ihr Hündchen Moskau im Arm.

Wenig überraschend ist die Kommentarspalte unter dem Clip bereits übersät mit freudigen Nachrichten ihrer Fans: "Ah, ein Kussfoto! Ihr seid also doch zusammen?" Doch was sagen Maddy und Marc dazu? Wie auch schon in den vergangenen Monaten schweigen die beiden zu dem Thema – und ignorieren die zahlreichen Fragen ihrer Community.

Anzeige

YouTube / That's Us MxM Maddy Nigmatullin, Influencerin

Anzeige

Instagram / koeln50667 Marc Eggers und Maddy Nigmatullin

Anzeige

YouTube / That's Us MxM Marc Eggers und Maddy Nigmatullin, "Köln 50667"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de