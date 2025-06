Bill Kaulitz setzte Seitensprung von Marc Eggers schwer zu

Bill Kaulitz (35) legt in der neuen Staffel der Netflix-Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz" die schmerzhaften Gründe für das Ende seiner Beziehung mit Marc Eggers (38) offen. So sei der Influencer dem Tokio Hotel-Frontmann nicht treu gewesen. "Ich habe alles beendet mit Marc, weil er mir das Gleiche angetan hat, was in meinen anderen Beziehungen auch schon war", erklärt Bill in der Serie. So hätten damals mehrere Frauen behauptet, parallel romantische Kontakte zu Marc gehabt zu haben. Für Bill sei diese Enthüllung ein großer Schock gewesen, besonders da er viel in die Beziehung investiert hatte. Ballon-Geschenke, die er Marc machte, habe dieser an andere Frauen verschenkt.

Bills Bruder Tom (35) musste nach dem Liebes-Aus mit ansehen, wie schlecht es ihm ging. "Der hat schon richtig zu knabbern, ich hab den so noch nie gesehen", berichtete er in der Doku. Dabei habe er von Beginn an ein schlechtes Gefühl bei Marc gehabt. "Ich konnte schon sehen: Vergiss es, das ist nicht gut für dich", räumte der Ehemann von Heidi Klum (52) ein. Momentan versuche sich Bill so gut es geht abzulenken und von der gescheiterten Beziehung zu heilen.

Im vergangenen Jahr bändelten Bill und Marc miteinander an – so wurden sie damals beispielsweise zusammen auf dem Oktoberfest gesehen. Doch ihre Liaison sollte nichts für immer sein. Ende Dezember deutete der Sänger bereits an, dass es zwischen ihnen kriselt. "Ich hatte das diese Woche auf allen Ebenen, um es vorsichtig zu formulieren, dass Leute wirklich so wenig Empathie haben oder emotionale Bindung oder einen moralischen Kompass. Wo Leute wirklich einfach sagen: 'Weißt du was, das ist mir egal oder ich ghoste dich oder ich rede nicht mehr mit dir'", erzählte Bill frustriert in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Getty Images Bill Kaulitz im September 2023 in Köln

