Sind aller guten Dinge auch in puncto Kuppelshow drei? An zwei derartigen Formaten hat Marcellino Kremers immerhin schon teilgenommen: Der Influencer gewann zwar 2018 mit Tracy Candela die Flirt-Show Love Island, allerdings erlosch der Funke zwischen ihnen schnell wieder. Auch die Sendung Match! Promis auf Datingkurs in diesem Jahr brachte den liebeshungrigen Single in Sachen Partnerschaft nicht voran. An diesem Punkt würde der Fernsehstar nur noch einen ganz bestimmten TV-Vertrag unterzeichnen!

Promiflash fühlte dem Beau bezüglich einer weiteren Liebessuche vor laufenden Kameras auf den Zahn und erfuhr: "Dating hat sich jetzt für mich erstmal dahingehend erledigt. Das Einzige, was mich datingtechnisch noch reizen würde im Fernsehen, wäre vielleicht Der Bachelor. Ansonsten ist das Thema erstmal auf Eis gelegt." Na, ob der einstige Inselkavalier wohl 2021 Rosen verteilt und glatt die Wahl zwischen 20 Frauen hat? Ein anderer öffentlicher Weg käme für Marcellino jedenfalls nicht infrage.

Das bedeute aber nicht, dass der Fitness-Fan seine bisherigen On-Screen-Auftritte bereut: "Es war eine sehr schöne Show und eine sehr schöne Erfahrung für mich. Vor allem etwas in der ersten Staffel noch nie Dagewesenes mitzudrehen, ist immer sehr aufregend, ich habe ja auch noch nicht allzu viele Formate gedreht", lobte er vor Promiflash sein letztes Projekt "Match!" in den höchsten Tönen.

