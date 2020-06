Welcher Serienstar gewährt denn hier einen Blick auf seinen durchtrainierten Rücken? Der Hottie ist ein Teil der beliebten Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht. Dabei mussten sich die Zuschauer allerdings direkt in der ersten Staffel wieder von seinem Charakter verabschieden, denn in der High-School-Show stirbt er einen tragischen Serientod bei einem Autounfall. Und, ist euch mittlerweile ein Licht aufgegangen? Genau, es handelt sich um den Jeff-Atkins-Darsteller Brandon Larracuente!

Auf Instagram teilte der Schauspieler jetzt diese Aufnahme mit seinen Followern. Sie zeigt ihn bei einer Barbecue-Party. "Das erste und letzte Mal, dass ich mit dem Grillen beauftragt wurde", scherzte Brandon. Allerdings dürfte das die wenigsten seiner Follower stören, denn die hatten sowieso nur Augen für seinen muskulösen Körper. Ihn dürfte es freuen, denn für diesen Body tut der 25-Jährige auch so einiges: Er präsentiert sich auf Social Media schon mal mit Boxhandschuhen oder bei Klimmzügen.

Bei seiner Fangemeinde kommt der Schnappschuss sehr gut an – die Leute sind regelrecht aus dem Häuschen. Jedoch gefällt ihnen neben der hübschen Kehrseite auch noch etwas anderes. "Netter Po und schöne Shorts", "Wow, was für ein heißer Koch!", oder auch "Dieser Hintern! Du bist so sexy!", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare.

Brandon Larracuente, Schauspieler

Instagram / brandonlarracuente Brandon Larracuente, Schauspieler

Brandon Larracuente, Schauspieler



