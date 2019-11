Was für eine zuckersüße Überraschung für alle Fans von Brandon Larracuente! Bereits mit acht Jahren begann der TV-Star seine Schauspielkarriere in den USA und verzaubert das Publikum seitdem mit diversen Rollen in Broadway-Shows und im Fernsehen. Vor allem seine Interpretation der Figur Jeff Atkins in Tote Mädchen lügen nicht brachte Brandon auch internationale Bekanntheit ein. Nicht nur die Zuschauer sind begeistert von ihm – auch seine Freundin Jazmin Gracia ist völlig hin und weg: An Thanksgiving stellte er ihr die Fragen aller Fragen.

Jazmins Antwort lautete selbstverständlich "Ja". Am Donnerstag postete die brünette Beauty einen Kuss-Schnappschuss auf Instagram. "Verlobt", schrieb sie dazu. Daraufhin folgte ein weiterer Post mit Bildern, begleitet von einer Liebeserklärung an den Serien-Hottie: "Ich habe zum ersten Mal von dir gehört, als ich 15 Jahre alt war. Ich habe dich getroffen, als ich 17 war. Aus Freundschaft wurde Liebe." Ihre Liebesbotschaft an Brandon beendete sie mit den Worten: "Du warst es schon immer. Du wirst es immer sein. Ich würde immer dich wählen."

Auch Brandon richtete auf der Foto- und Videoplattform romantische Worte an seine Ehefrau in spe: "Du bist der hellste Tag meines Lebens. Du bist meine beste Freundin. Du bist die Liebe meines Lebens und meine Seelenverwandte."

ActionPress Brandon Larracuente im Februar 2019

Sipa Press / ActionPress Brandon Larracuente und Jazmin Garcia, Juni 2018

enewsimage /ActionPress Brandon Larracuente, Schauspieler

