Die 365 Days-Fans wollen unbedingt wissen, wie's weitergeht! Schon kurz nach seinem Release schlug der polnische Erotikstreifen bei den Netflix-Usern ein wie eine Bombe – und landete schnell auf Platz eins der Charts des Streaming-Riesen. Neben superheißen Sexszenen verfügt der Streifen auch über eine ziemlich spannende Storyline. So endet der Film mit einem Mega-Cliffhanger. Was wohl in der Fortsetzung mit dem Mafia-Boss Massimo und seiner Geliebten Laura passiert? Die Originalbücher, auf denen die Story basiert, geben Aufschluss!

Achtung, Spoiler!

Die Fans, die sich nach dem dramatischen Ende des ersten Films schon Sorgen gemacht haben, dass die schwangere Laura tot sein könnte, dürfen aufatmen: Zumindest in der Buchvorlage Ten dzien überlebt die schöne Polin den Angriff von Massimos mafiösen Konkurrenten – wird jedoch gefangen genommen! Der attraktive Italiener wird im zweiten Film also sicherlich mit ihrer Rettung beschäftigt sein. Außerdem dürfen die Zuschauer sich bei einer möglichen Verfilmung wieder auf megaheiße Techtelmechtel freuen.

Im letzten Film dürfte dann wieder die Romantik im Vordergrund stehen – im dritten Buch Kolejne 365 dni heiratet Massimo Laura nach seinem blitzschnellen Antrag im ersten Buch endlich! Ganz ohne Dramatik geht es aber natürlich nicht: Die schwangere Laura wird angeschossen und Massimo muss sich aufgrund eines medizinischen Dilemmas entscheiden, ob er das Leben seiner Frau oder das ihres gemeinsamen Kindes retten will.

Doch wird es überhaupt eine zweite und dritte Verfilmung geben? Bisher gibt es lediglich Gerüchte in diese Richtung. Wenn man aber bedenkt, wie supererfolgreich der erste Streifen war, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die offizielle Bestätigung kommt. Was denkt ihr? Stimmt ab!

Next Film Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka in "365 Days"

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF "365 Days"-Star Michele Morrone

Instagram / anna_maria.sieklucka Anna Maria Sieklucka, Schauspielerin

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF Michele Morrone, Schauspieler

