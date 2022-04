Wie kommt die Fortsetzung von 365 Days bei den Zuschauern an? Seit dem 27. April ist es endlich so weit. Der zweite Teil der Erotikbuchreihe flimmert als Spielfilm über die Bildschirme der Netflix-User. Wie schon im ersten Streifen geht es um den dominanten Massimo (Michele Morrone, 31) und seine Laura (Anna Maria Sieklucka, 29) – natürlich mit jeder Menge Sexszenen. Doch was sagen die Fans bisher? Auf Twitter häuft sich bereits die Kritik: "Das war eine große Enttäuschung. Wie ein verdorbener Orgasmus!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de