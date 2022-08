Erster Trailer: Wird dritter "365 Days"-Teil noch heißer?

Es geht in die dritte, ganz heiße Phase! 2020 spaltete der erste Teil von 365 Days die Gemüter der Netflix-Liebhaber. Während ein Großteil der Zuschauer das polnische Erotikdrama total feierte, waren die anderen regelrecht schockiert. Dennoch erschien kurze Zeit später mit "365 Days – Dieser Tag" der zweite Teil. Nun geht die Buchverfilmung in das große Finale. Ein Teaser lieferte bereits einen kleinen Vorgeschmack. Jetzt bestätigte der offizielle Trailer: Teil drei wird sexy!

Netflix veröffentlichte nun den langersehnten Trailer von "365 Days – Noch ein Tag". Darin finden sich Massimo (Michele Morrone, 31) und Laura (Anna Maria Sieklucka, 30) in einem komplizierten Liebeswirrwarr wieder. Denn auch Nacho alias Simone Susinna feiert in dem finalen Teil seine Rückkehr und sorgt besonders im Kopf der eigentlich verheirateten Beauty für mächtig Chaos. Neben Tränen und Leidenschaft dürfte auch dieses Mal der Sex nicht zu kurz kommen.

Die Fans sind sich bezüglich des dritten Teils in einer Sache einig, wie sie in der Kommentarspalte auf Annas Instagram-Profil bewiesen. "Laura und Massimo müssen zusammenbleiben" oder "Ich will Laura und Massimo am Ende zusammen sehen", schrieben beispielsweise zwei User. Ob die Macher für die beiden Hauptcharaktere ein Happy End vorgesehen haben, bleibt jedoch bis zum 19. August noch abzuwarten...

Netflix / Karolina Grabowska Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka in "365 Days – Noch ein Tag"

Netflix / Karolina Grabowska Simone Susinna in "365 Days – Noch ein Tag"

Instagram / iammichelemorroneofficial... Michele Morrone im August 2022

