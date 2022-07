Heißer Teaser: Dritter "365 Days"-Teil steht in Startlöchern

Aller guten Dinge sind drei! Der erste Teil des polnischen Erotikdramas 365 Days erschien im Frühjahr 2020 und war ein voller Erfolg. So konnten sich die Fans rund zwei Jahre später auf die Fortsetzung der Liebesgeschichte von Laura und Mafiaboss Massimo freuen, die von Anna Maria Sieklucka (30) und Michele Morrone (31) gespielt werden. Bald wird es wieder heiß hergehen, denn ein Vorspann des dritten "365 Days"-Teils wurde veröffentlicht.

Die Schauspielerin Anna-Maria postete jetzt auf ihrem Instagram-Account die ersten vier Minuten des neuen Erotikstreifens. Da man am Ende des zweiten Teils nur sah, wie Laura, Massimos Ex Anna und sein Zwillingsbruder Adriano angeschossen wurden, war unklar, ob sie das Ganze überleben. Doch der neue Teaser gibt Aufschluss darüber: So sieht man Massimo seinen Erzfeinden gegenüberstehen – worunter sich auch Nacho befindet, der von Simone Susinna gespielt wird und Laura im zweiten Teil kurzzeitig den Kopf verdreht hatte. Massimo wirkt in dem Gespräch mit seinem Konkurrenten ziemlich wütend und verbannt sie von der Insel Sizilien. Danach sieht man den Mafiaboss geknickt am Grab seines Zwillings Adriano stehen.

Demnach hat sein böser Zwillingsbruder die Schießerei nicht überlebt. Was seiner Ex Anna und seiner großen Liebe Laura passiert ist, kann man den bisherigen Szenen allerdings nicht entnehmen. Doch eine Sache steht fest: Der dritte Teil von "365 Days" wird am 19. August auf Netflix erscheinen.

Anna-Maria Sieklucka im Juni 2022

Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka in "365 Days – Dieser Tag"

Michele Morrone im Juli 2022

