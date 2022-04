Heiß, heißer, Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone (31)! Durch den Netflix-Hit 365 Days sind die zwei Schauspieler über Nacht zu Weltstars geworden. In dem umstrittenen Streifen geht es um eine komplizierte Liebe, die einige Hindernisse überwinden muss – aber eigentlich vor allem um Sex! Nun kam endlich der zweite Teil raus. Natürlich schmissen sich die Stars für die Premiere so richtig in Schale: Aber besonders die Hauptdarsteller Anna und Michele sorgten für einen megasexy Auftritt!

Die hübsche Polin und der heiße Italiener posierten auf der Premiere fleißig für die Kameras. Anna betonte ihre schlanke Silhouette in einem engen Kleid – inklusive Mesh-Einsatz in der Taille. Michele setzte hingegen auf einen coolen Look in Schwarz und präsentierte dabei seine megatrainierten Arme. Als die zwei gemeinsam auf dem Teppich standen, hielten sie sogar Händchen. Auf anderen Bildern legt der Hottie seine Hand schützend um Annas Hüfte. Aber auch der Darsteller Simone Susinna wirkte total vertraut mit ihr. Sind die Posen eine Andeutung auf die Handlung des Films?

Bereits der Trailer deutete an, dass es zu einem Liebesdreieck kommen wird. Aber sind die Emotionen, die in dem Streifen zustande kommen, auch im wahren Leben zwischen den Stars entstanden? Vor wenigen Tagen wurden Anna und Michele bereits händchenhaltend in ihrer Freizeit gesichtet: echte Gefühle oder nur eine Promo für den Film?

Getty Images Michele Morrone, "365 Days"-Star

Getty Images Simone Susinna, Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone, Schauspieler

PEPA/MEGA Anna Maria Sieklucka und Michele Morrone in Milan

